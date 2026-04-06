Villa Ocampo rindió homenaje a los héroes de Malvinas con un emotivo acto central

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Villa Ocampo llevó adelante una jornada marcada por la memoria, la gratitud y el compromiso con la soberanía nacional. El acto contó con la participación de excombatientes, autoridades locales y una destacada presencia de la comunidad.

Con profundo respeto y una masiva concurrencia, este 2 de abril se realizó el acto oficial en homenaje a los héroes de Malvinas. La ceremonia estuvo signada por el reconocimiento a los veteranos presentes y el recuerdo permanente de los soldados ocampenses José Alberto Moschen y Félix Masin, quienes dieron su vida en defensa de la patria.

El acto comenzó con el izamiento de la bandera nacional, a cargo del secretario de Gobierno, Miguel Merino, acompañado por excombatientes, quienes también izaron las enseñas de la provincia de Santa Fe y de la ciudad. Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música “Ciudad de Villa Ocampo”, se realizó un minuto de silencio y una invocación religiosa en honor a los caídos y en pedido de paz.



Uno de los momentos más significativos fue la colocación de una ofrenda floral, encabezada por la directora Mara Piedrabuena junto a veteranos y familiares, como símbolo de reconocimiento y gratitud hacia quienes defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur.



Durante la ceremonia, el presidente del Concejo Municipal, Mario Araujo, brindó palabras alusivas que invitaron a reflexionar sobre el sacrificio de los jóvenes soldados que, con apenas 18 y 19 años, enfrentaron condiciones extremas con valentía y entrega. En su discurso, destacó la labor de los pilotos argentinos y evocó el hundimiento del ARA General Belgrano.



“El verdadero homenaje no se agota en las palabras, sino que se construye a través de acciones concretas. Mantener viva la memoria es una responsabilidad colectiva”, se expresó durante la alocución, remarcando que la causa Malvinas continúa siendo un símbolo de identidad y pertenencia para todo el pueblo argentino.



El cierre del acto estuvo marcado por expresiones artísticas cargadas de emoción. La ciudadana Marcela Rano ofreció un recitado alusivo, mientras que la música estuvo a cargo de Clelia Ledesma junto a sus alumnos. Por su parte, la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé” presentó la obra “Por siempre nuestros héroes”, una puesta que combinó danza y teatro para transmitir identidad y orgullo nacional.



La jornada concluyó con la entonación de la Marcha de las Malvinas, reafirmando el compromiso de toda la comunidad de mantener viva la memoria y sostener el reclamo pacífico por la soberanía de las islas.