Villa Ocampo: Exitosa Feria del Pescado en el marco de Semana Santa

En el marco de la Semana Santa, período en el que tradicionalmente no se consume carne y aumenta la demanda de alternativas como el pescado, se llevó a cabo con gran éxito la Feria del Pescado los días jueves 2 y viernes 4 en las instalaciones del Club Arno.

La propuesta contó con la participación de cuatro emprendedores gastronómicos locales, quienes ofrecieron una variada oferta de productos elaborados a base de pescado, destacándose por su calidad y excelente recepción por parte del público.

Durante ambas jornadas, se comercializaron más de 600 docenas de empanadas de pescado, evidenciando una importante convocatoria y el acompañamiento de la comunidad. Además, se dispuso para la venta pescado en distintas presentaciones, incluyendo pescado entero, trozado, filet, milanesas y albóndigas.



La feria tuvo como objetivo promover el consumo de pescado, especialmente en estas fechas, al tiempo que impulsó el desarrollo de emprendedores locales y fortaleció la economía de la zona.

Desde la organización destacaron la gran participación de los vecinos y el compromiso de los emprendedores, lo que permitió que el evento se desarrollara de manera exitosa.