Villa Ocampo: Lanzamiento de escuelas deportivas para niños y niñas

La Municipalidad de Villa Ocampo anuncia el lanzamiento de una nueva propuesta deportiva destinada a niños y niñas de entre 7 y 12 años, con el objetivo de promover la actividad física, el juego y la vida saludable en un entorno cuidado y seguro.

Bajo el lema de ser “una parada obligatoria para divertirse y hacer deportes”, las Escuelas Deportivas ofrecerán espacios de encuentro donde los participantes podrán iniciarse y desarrollarse en distintas disciplinas, acompañados por docentes capacitados y con actividades multideportivas pensadas para su edad.

Las actividades se llevarán a cabo todos los martes y jueves, de 18:30 a 19:30 horas, en distintos barrios de la ciudad, acercando el deporte a cada comunidad.

El inicio está previsto para el martes 7 de abril en el barrio 8 de Octubre, en la cancha de fútbol senior, marcando el comienzo de un programa que busca fortalecer la inclusión, el compañerismo y el desarrollo integral de las infancias.

Desde el municipio invitan a todas las familias a sumarse a esta iniciativa que apuesta al deporte como herramienta de crecimiento y bienestar.