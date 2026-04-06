Las Toscas: Una motociclista herida tras un choque con un automóvil

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 6 de abril de 2026 en la ciudad de Las Toscas dejó como saldo a una joven con lesiones leves.

El hecho se registró alrededor de las 07.35 horas, cuando personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX intervino en un siniestro vial en la intersección de calles 3 y 6.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Cruze LT, color blanco, conducido por una mujer mayor de edad, y una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, color negro, guiada por una joven mayor de edad.

Como consecuencia del impacto, la conductora del birrodado resultó lesionada y fue trasladada por el servicio de emergencias 107 al SAMCO local para su atención médica. Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del accidente.