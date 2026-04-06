Villa Ocampo: Se suspende la jornada de Castraciones por inclemencias climáticas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, debido a inclemencias climáticas, queda suspendida la jornada de hoy, lunes 6 de abril, de castraciones prevista en el barrio San José, a realizarse en el merendero.

Se comunica que la jornada programada para hoy, lunes 6 de abril, queda suspendida por condiciones climáticas.

Por otra parte, se informa que la jornada prevista para el jueves 9 de abril en el Barrio San José se mantiene vigente y se desarrollará con normalidad.

Se solicita a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales.