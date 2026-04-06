Villa Ocampo: Aprehenden a un joven con marihuana durante patrullaje

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 5 de abril de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15.15 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba patrullaje por calle López y Planes al 2200. En ese contexto, los efectivos observaron a tres personas que se desplazaban a pie y que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva.

Tras ser identificados, se constató que se trataba de un menor de 15 años y dos hombres mayores de edad, todos vecinos de esa localidad. Durante la requisa, en poder de uno de los mayores se halló un recipiente plástico con sustancia vegetal de color verde amarronado, un envoltorio de nylon con olor similar a marihuana, dos cigarrillos de fabricación casera, papel para armado y un picador metálico con restos de la misma sustancia.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del involucrado y al secuestro de los elementos mencionados. Se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de las pericias correspondientes.