El Senador Orfilio Marcón confirmó más de $16.000.000 para seis escuelas

El Senador anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto a 6 escuelas del departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
LANTERI
- Escuela 6215
$ 879.000, compra de heladera.
LAS TOSCAS
- Escuela Nocturna 69
$ 548.000, compra computadora.
VILLA GUILLERMINA
- Escuela 510
$ 5.566.000 reparaciones edilicias.
CAMPO HARDY
- Escuela 961
$ 7.327.000, mejores en red eléctrica.
LAS TOSCAS
- Escuela 468
$ 548.000, compra de computadora.
RECONQUISTA
- Escuela 1335
$ 1.481.000, mejoras en el sistema de agua.
«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó Marcón.