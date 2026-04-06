El Senador Orfilio Marcón confirmó más de $16.000.000 para seis escuelas

El Senador anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto a 6 escuelas del departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

LANTERI

  • Escuela 6215
    $ 879.000, compra de heladera.

LAS TOSCAS

  • Escuela Nocturna 69
    $ 548.000, compra computadora.

VILLA GUILLERMINA

  • Escuela 510
    $ 5.566.000 reparaciones edilicias.

CAMPO HARDY

  • Escuela 961
    $ 7.327.000, mejores en red eléctrica.

LAS TOSCAS

  • Escuela 468
    $ 548.000, compra de computadora.

RECONQUISTA

  • Escuela 1335
    $ 1.481.000, mejoras en el sistema de agua.

«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó Marcón.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar