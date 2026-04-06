El Senador Orfilio Marcón confirmó más de $16.000.000 para seis escuelas

El Senador anunció que en dias más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto a 6 escuelas del departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

LANTERI

Escuela 6215

$ 879.000, compra de heladera.

LAS TOSCAS

Escuela Nocturna 69

$ 548.000, compra computadora.

VILLA GUILLERMINA

Escuela 510

$ 5.566.000 reparaciones edilicias.

CAMPO HARDY

Escuela 961

$ 7.327.000, mejores en red eléctrica.

LAS TOSCAS

Escuela 468

$ 548.000, compra de computadora.

RECONQUISTA

Escuela 1335

$ 1.481.000, mejoras en el sistema de agua.

«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento«, afirmó Marcón.