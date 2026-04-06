Florencia: Dos menores resultaron heridas tras accidente de tránsito

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del 4 de abril de 2026 en la ciudad de Florencia dejó como saldo a dos menores trasladadas al hospital local.

El hecho se registró alrededor de las 22.00 horas, cuando personal de la Comisaría 9ª intervino en un siniestro vial en la intersección de calles 9 de Julio y Nella de Bechara.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Volkswagen Gol, conducido por una mujer mayor de edad, y una motocicleta Honda, guiada por una menor de 14 años, quien iba acompañada por otra joven de 15 años, ambas domiciliadas en esa localidad.

Como consecuencia del impacto, las menores fueron asistidas y trasladadas al SAMCO local por una unidad de rescate de Bomberos Voluntarios para su atención médica. Las actuaciones continúan para determinar la mecánica del hecho.