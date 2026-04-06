Provincia informó avances en la investigación sobre el ataque ocurrido en San Cristóbal

En una conferencia encabezada por la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, se informó una nueva detención vinculada al hecho. Se trata de un “menor punible” de acuerdo a lo señalado, y advirtieron que lo investigado hasta el momento da cuenta de una situación que “trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe”.

En el marco del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, funcionarios del Gobierno Provincial brindaron detalles sobre el avance de las acciones desplegadas en territorio: se confirmó la detención de otra persona, y que la investigación, por su complejidad y alcances, se coordina con fuerzas federales, ya que excede el ámbito provincial y hasta nacional.



La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, precisó que en las últimas horas se concretó “una nueva detención” de un “menor punible” a partir de un dispositivo activo de custodia y vigilancia sobre distintos domicilios. “El procedimiento se realizó en la Ruta 11 y da cuenta del carácter proactivo de la investigación, en un caso que trasciende las fronteras de la provincia y que, por su complejidad, requiere la intervención de fuerzas federales en articulación con las provinciales”, explicó.



La funcionaria santafesina además señaló que se investiga la pista de una red internacional. “Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe”, afirmó Coudannes y agregó que eso hace “a la investigación más compleja y por eso destacamos el trabajo articulado entre la Policía provincial, las fuerzas federales y el Ministerio Público de la Acusación”.



La funcionaria destacó además la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro en el acompañamiento a la comunidad educativa y a la familia del menor fallecido. En esa línea, indicó que también existe coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación.



Coudannes sostuvo que la suspensión de clases en San Cristóbal durante esta semana respondió a la necesidad de avanzar con medidas investigativas. “Las autoridades del Ministerio de Educación evaluarán los pasos a seguir en función del desarrollo de la investigación”, agregó.



Por su parte, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía Regional V, a cargo de Carlos Botero; el Ministerio Público de la Acusación -encabezado por la fiscal general María Cecilia Vranicich-; la Policía Federal y unidades especializadas. En ese contexto, detalló que la detención se produjo “tras 24 horas de vigilancia y seguimiento en las rutas 11 y 4”.



Finalmente, el director provincial subrayó “el profesionalismo de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Provincial”, y aseguró que el operativo se llevó adelante “de manera limpia y eficaz”, en el marco de una causa que continúa en pleno desarrollo.

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