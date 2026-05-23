Villa Ocampo: Persecución, aprehensión y secuestro de cocaína y una motocicleta

El conductor intentó escapar durante un control policial sobre Ruta Provincial 32 y fue interceptado tras más de tres kilómetros de seguimiento.

En la tarde del 22 de mayo de 2026, alrededor de las 14:50 horas, personal del Comando Radioeléctrico U.R. IX Zona Norte llevó adelante un procedimiento que terminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de presunto material estupefaciente en Villa Ocampo.

Según informaron fuentes policiales, mientras realizaban patrullajes preventivos sobre Ruta Provincial N° 32 observaron a una persona circulando en motocicleta y le dieron la voz de alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso e intentó darse a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos solicitaron apoyo y comenzaron un seguimiento controlado con balizas y sirenas encendidas. Tras recorrer más de tres kilómetros, lograron detener la marcha del motociclista.



En presencia de testigos, se realizó una requisa personal que permitió hallar entre sus prendas un envoltorio con una sustancia pulverulenta de color blanquecino, de características similares a cocaína. Como medida preventiva, se procedió al secuestro del material y a la aprehensión del involucrado, identificado como un joven mayor de edad domiciliado en Villa Ana.



Posteriormente, se solicitó la intervención de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes y confirmó resultado positivo para cocaína.

Además, se secuestró la motocicleta en la que se desplazaba el aprehendido. La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 por tenencia de material estupefaciente para consumo y resistencia a la autoridad.