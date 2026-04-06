Las Toscas: Se presentaron los Talleres Municipales 2026

Este lunes 6 de abril, en el SUM de la Casa de Cultura, se realizó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el lanzamiento de los Talleres Municipales 2026. El evento fue encabezado por el intendente de las Toscas Iván Sánchez, y la Subsecretaria de Cultura y Educación Silvia Dall´agol, quienes brindaron detalles sobre las propuestas educativas para el próximo año.

En este marco, se presentaron las diversas modalidades de talleres que están disponibles para los vecinos de la ciudad, tanto gratuitos como arancelados. Los primeros estarán divididos en ciclos trimestrales y anuales, mientras que los talleres arancelados están a cargo de talleristas especializados.

Para más información e inscripciones dirigirse a Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.