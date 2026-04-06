San Cristóbal: “Sostenemos un abordaje desde el minuto cero a través de todas las áreas del Estado”

A una semana del trágico hecho ocurrido la semana pasada en una escuela de la localidad, el Gobierno de Santa Fe continúa desplegando acciones en el territorio, que incluyen dispositivos de apoyo psicológico, instancias de diálogo con docentes, directivos y familias, y un esquema de retorno escolar progresivo y flexible. “Priorizamos la contención y acompañamiento de todos los involucrados directa o indirectamente”, señaló el ministro de Educación, José Goity.

Funcionarios del Gobierno de Santa Fe, encabezados por el ministro de Educación, José Goity, brindaron detalles de las acciones que se llevan adelante en San Cristóbal, luego del ataque ocurrido la semana pasada en una escuela de la localidad. Se trata de un abordaje interministerial en el lugar, en un operativo que incluye dispositivos de apoyo psicológico, instancias de diálogo con docentes, directivos y familias, y un esquema de retorno escolar progresivo y flexible.



La intervención del Gobierno de Santa Fe articula a los ministerios de Educación, de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano, y de Justicia y Seguridad, junto con equipos territoriales y organismos de Niñez, en coordinación con la Justicia. Este lunes, en Rosario, Goity encabezó una conferencia de prensa acompañado de Daiana Gallo Ambrosis (secretaria de Gestión Territorial de Educación), Esteban Santantino (secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad), Daniela León (secretaria de Niñez) y Liliana Olguín (subsecretaria de Salud Mental).

Contención y acompañamiento

En primer turno, Goity señaló que “hemos tenido un abordaje desde el minuto cero a través de todas las áreas del Estado, priorizando la contención y acompañamiento de todos los involucrados directa o indirectamente. El gobernador Maximiliano Pullaro está muy involucrado, de hecho este fin de semana estuvimos con él en el territorio para poder tomar de primera mano algunas impresiones y brindar acompañamiento”.



Asimismo, remarcó que “la prioridad es contener a la institución, a los niños y niñas, a los adolescentes, al equipo educativo, que fueron directamente involucrados. Por eso tenemos equipos socioeducativos trabajando de manera permanente. Hemos establecido en el ámbito educativo distintos protocolos, y los actualizamos para el resto de la provincia, lo que implican acciones cuando se detectan armas de fuego o algún elemento peligroso en el ámbito escolar”.



En ese sentido, el ministro explicó que “hoy hay en cada una de las escuelas de la provincia una circular en donde se establecen pautas, asesoramientos y criterios para trabajar este tema, porque habrá que trabajarlo durante mucho tiempo, porque todas las instituciones educativas están conmocionadas”.

Sin clases

Goity recordó que “la Escuela 40 no tendrá clases en el establecimiento por lo menos a lo largo de toda esta semana, eso es por disposición judicial. A la vez estamos trabajando con los docentes y con los equipos directivos, tanto de esa escuela como con el resto de las escuelas de la localidad. Hoy van a estar presentes en la localidad todos los subsecretarios de nivel Inicial, Primario y Secundario”.



En tanto que en el resto de las escuelas de la ciudad “decidimos no dictar clases en los establecimientos por lo menos por 48 horas, habida cuenta de algunos pedidos que tuvimos de la propia localidad. Estamos definiendo procesos de trabajo en el hogar; los docentes van a dar tareas para sostener el proceso educativo y pedagógico”.



“En esto no nos tenemos que poner fechas taxativas. Hay que ser respetuosos de los tiempos y no podemos imponer plazos, sí la voluntad de ir yendo hacia la normalización”, cerró el ministro.

Abordaje conjunto

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Santantino explicó que el caso “se sigue investigando con mucha profundidad y sin descartar ninguna de las hipótesis”. Asimismo, contó que el gobernador Pullaro “estuvo en diálogo durante todo el fin de semana con la ministra de Seguridad de Nación, y hay un trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones con la Unidad Especial de Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina que sigue trabajando por las derivaciones que puede tener este caso”.



En tanto que desde Niñez, Daniela León contó que “tuvimos una audiencia, que fue fijada por el juez de carácter confidencial, con lo cual el adolescente que cometió el ataque es intervenido por el Gobierno de la Provincia dentro de las competencias correspondientes”.



Finalmente, Gallo Ambrosis se refirió a la circular de Educación que este lunes llegó a todas las escuelas de la provincia, “donde damos pautas de trabajo con respecto a esta temática, porque obviamente nos conmueve y nos invita a reflexionar en cada uno de los establecimientos educativos, pero también dar herramientas para trabajar con las familias”.

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