Schueri: Cuando la política es una mixtura de interrogantes

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Describe el analista político José Carrasquero sobre el lanzamiento de Artemis II rumbo a la órbita lunar: “No fue solo un lanzamiento. Fue una exhibición de poder en su forma más alta: conocimiento, disciplina, riqueza, industria, voluntad política, precisión tecnológica y ambición histórica elevándose al mismo tiempo. Hay países que apenas administran la realidad, y hay países capaces de desafiarla, empujar sus límites y convertir lo imposible en misión. Eso también es grandeza. Eso también es geopolítica. Porque cuando una nación puede hacer despegar algo como Artemis, no solo envía una nave al espacio: le recuerda al mundo de qué es capaz”.

Es el mismo Donald Trump que mientras envia a cuatro personas a orbitar la luna, encara una guerra “no convencional” (por ahora es solo misilística) contra un territorio que tiene 25 siglos de antigüedad, para ¿evitar que Irán obtenga una bomba termonuclear, ó hacerse de su petróleo para condicionar a China, que no haría nada al respecto?



Eso también es geopolítica, de la misma manera que la difusión de una red vinculada a los servicios de inteligencia de Rusia, que impulsó una campaña contra el gobierno del presidente Javier Milei en 2024, según hizo conocer un consorcio internacional de medios periodísticos a partir de documentos filtrados y divulgados el viernes Santo.



La investigación reveló que una red de espionaje rusa conocida como «La Compañía» instaló un sistema de distribución de contenidos en medios digitales y redes sociales de Argentina, para amplificar malas noticias y críticas sobre la situación económica incluyendo exageraciones y noticias falsas, entre junio y octubre de 2024, antes de elecciones parlamentarias de medio término.



“El tablero es global y en toda su extensión se libra la guerra entre los tres jugadores principales (EEUU, China y Rusia)”, concluye nuestro analista geopolítico Miguel Peralta.

Pullaro mira hacia 2027, ¿con proyección nacional?

En sendos reportajes concedidos a periodistas de esta capital y Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro arrancó de un tirón todas las hojas del calendario que nos separan del electoral 2027, abriendo el debate sobre quien debería suceder al presidente Javier Milei a quien hoy ve con muchísimas dificultades.



Sin avizorar un futuro inmediato próspero, debido a que no observa un rebote de la economía, Pullaro presagió ante el Consejo Económico y Social en Rosario que “los momentos por venir no serán fáciles”.



El gobernador santafesino sigue convencido que “la sociedad no va a volver atrás” y que el justicialismo no superará los 20 puntos (en las elecciones presidenciales del año que viene) imaginando una alianza entre distintos sectores (para derrotar a Milei) que incluya al socialismo y al PRO de Mauricio Macri, para tener chances en un balotaje.



De ahí en más, la dialéctica del Primer Mandatario santafesino es la misma que en junio del año pasado, cuando junto a Martín Llaryora y Nacho Torres pergeñaban Provincias Unidas: “apostar a un modelo de desarrollo productivo, de infraestructura, que cuide al campo, que cuide la industria, que cuide el empleo, que cuide a los trabajadores, que cuide al comercio, Y fundamentalmente, que mire mucho lo que le pasa a las familias. A los grandes conglomerados humanos, pero también en este interior y en las pequeñas localidades”.



En ese momento, como ahora, Javier Milei estaba en el quinto círculo del Infierno del Dante. Cuatro meses más tarde, cual mítico ave fénix resurgió de sus propias cenizas. Por entonces las expectativas de Provincias Unidas eran a corto plazo; hoy estamos hablando de un año y medio vista.



Los colegas que lo entrevistaron creyeron advertir en sus palabras ciertos deseos personales de proyección nacional, y una clara obsesión con Javier Milei, a quien definitivamente Pullaro no le puede encontrar la vuelta, ya que si bien comparte aspectos esenciales de “la macro” como el control de la inflación, equilibrio fiscal y eliminación de barreras burocráticas, el angustiante momento que atraviesa la población lo entusiasma para pensar que podría haber una alternativa (¿Alianza Federal?). Y hasta por momentos se ilusiona con ser él mismo la cabeza de esa opción.



Hoy, su círculo áulico no tiene la menor duda de que irá por la reelección (“y ganará por no menos de 10 puntos”, predicen), aunque con el sensible olfato que forma parte del genotipo de todo político que se precie de tal (y Pullaro reúne ese requisito) no deja de sentir cosquilleos.

El “factor San Cristóbal”

La calamidad sucedida en un colegio de la norteña San Cristóbal con un joven estudiante de 16 años, quien obnubilado asesinó con una escopeta a un compañero e hirió a otros ocho, no deja de perturbar al gobierno.



Este sábado el propio Gobernador Pullaro en auto viajó a esa ciudad para darles consuelo espiritual a los padres de Ian, el adolescente asesinado, contener emocionalmente al heroico portero Fabio Barreto, quien arriesgando su propia vida se abalanzó sobre el joven tirador Gino para desarmarlo, y solidarizarse con padres de niños herido. El Gobernador también visitó a docentes del establecimiento donde sucedieron los hechos en la Regional educativa.



Un gesto necesario y una visita oportuna cuando la revelación inmediata de aspectos tenebrosos que rodeaban al joven tirador (y que mantienen a la comunidad de San Cristóbal en vilo por temor a otro suceso espejo) fueron corroborados por la fiscalía ante la prensa: uno de los datos más relevantes que trascendió fue la confirmación de que el crimen no fue un hecho impulsivo. «Este es un evento que había tenido una cierta planificación», señaló el Fiscal Schiappa Pietra a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal de menores de edad, quien agregó que esa planificación «estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales», lo que constituye hoy el principal foco de la investigación.



Los fiscales describieron que ya cuentan con información contundente sobre las comunicaciones previas al hecho, aunque advirtieron que rastrear esos intercambios es complejo: se trató de comunidades cerradas en redes sociales, con mecanismos de ocultamiento de identidad que dificultan la identificación de otros posibles involucrados.



Los padres de alumnos en edad escolar en San Cristóbal tienen recelo de enviar a sus hijos a las escuelas hasta que la justicia no encuentre a las personas – de esa misma ciudad – con los que el joven acusado interactuaba; ¿Y si a otro desquiciado se le ocurre hacer lo mismo?, se preguntan.



En el gobierno tienen el mismo interrogante. Por nada San Cristóbal hoy es una ciudad abordada no solo por especialistas en contención humana, sino por fuerzas de seguridad e investigación de todo tipo y procedencia.

Caja de Jubilaciones: ¿final feliz?

El gobierno provincial y la Nación negocian un convenio para enviar $10 mil millones mensuales por un año destinados a cubrir el déficit del organismo previsional. En paralelo, buscarán acelerar un acuerdo por el stock de deuda que tiene el Estado nacional.



El acuerdo, que podría rubricarse esta semana, asegura el pago de $ 120 mil millones en cuotas mensuales de $ 10 mil millones desde mayo. En paralelo, abre un período de “conciliación” por el stock adeudado entre 2022 y 2025. Si hay acuerdo por el monto a cancelar se discutirán formas de pago, que incluirían como opción el régimen de extinción de obligaciones recíprocas que puso en marcha la Nación a fines de 2024.



La diputada nacional Gisela Scaglia, merced a su cercanía política -ambos son del PRO- con el ministro del Interior Diego Santilli, fue la polea de transmisión con el gobierno nacional de los aspectos técnicos que en Casa de Gobierno de Santa Fe trabajaron los ministerios de Gobierno y Economía.

Junto con el acuerdo salarial cerrado entre FESTRAM y municipios y comunas, ésta fue la última buena noticia que recibió el gobierno entre tantas tribulaciones.

¡¡Felices Pascuas!!