Villa Ocampo: Investigan la muerte de un hombre hallado en su vivienda

Un trágico hecho se registró en la tarde del sábado 4 de abril de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, donde un hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 13:35 horas personal de la Comisaría 4ta, a cargo del subcomisario Horacio Ocampo, tomó conocimiento de la situación tras la presentación de una mujer, identificada como Nilda Rosa Sosa, quien solicitó presencia policial en el domicilio de su hermano, ubicado en la intersección de bulevar Sarmiento y Chacabuco, debido a que no respondía llamados desde hacía varios días.

Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron al inmueble y observaron a una persona que se encontraba sin vida. De inmediato se dio intervención al Grupo Técnico Criminalístico y al médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes.

De acuerdo al informe preliminar, el cuerpo presentaba signos de ahorcamiento, estableciéndose como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, con una data estimada de aproximadamente 72 horas. Asimismo, se constató la presencia de una herida de arma de fuego, presuntamente autoinfligida en un intento previo.

En el lugar se procedió al secuestro de una escopeta calibre 36, mientras que no se registraron faltantes de objetos personales.

Por disposición del fiscal en turno, Leandro Aguilar, se ordenó la realización de la autopsia. El traslado del cuerpo hacia la morgue de la ciudad de Vera fue realizado con la colaboración de Bomberos Zapadores.

La causa continúa en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Gentileza: Las Toscas Multimedios