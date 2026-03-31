Villa Ocampo: Planificación de obras y proyectos para la ciudad

En la mañana del lunes 30 de marzo, en el programa “Buen Día Villa Ocampo”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogamos con el secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Stechina, quien brindó un amplio panorama sobre las obras en marcha, los proyectos y la planificación para la ciudad.

En una entrevista donde se abordaron distintos temas vinculados a la infraestructura urbana, Stechina explicó que actualmente el área trabaja en múltiples frentes, destacando que la mayor demanda de los vecinos continúa siendo la iluminación en los barrios, un servicio esencial que se está atendiendo con un plan estratégico utilizando fondos municipales y recorridas permanentes del equipo eléctrico.

Otro de los puntos centrales es el estado de las calles, donde el municipio avanza en la planificación de un plan integral de bacheo que comenzará en los sectores más deteriorados, entre ellos calle 25 de Mayo, el ingreso a la terminal y calle Rivadavia. En estos trabajos se utilizará hormigón, incluso evaluando nuevas tecnologías con materiales de mayor resistencia para soportar el tránsito pesado, especialmente en zonas de circulación de camiones y colectivos.

En relación al Acceso Norte, el funcionario confirmó que la obra continúa avanzando y que la habilitación se realizará cuando todo el sector esté finalizado, incluyendo rotonda, iluminación, desagües y cordones, ya que actualmente existe diferencia de nivel entre el suelo natural y el pavimento, lo que impide su habilitación por razones de seguridad.

Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la remodelación del acceso a la ciudad, obra que se ejecutará con fondos provinciales a través del Programa de Obras Urbanas. Según explicó Stechina, ya se recibió un primer desembolso cercano a los 240 millones de pesos que permitirá comenzar con los trabajos en el mes de abril. El proyecto incluye la pavimentación de calle Santiago Aranda, ordenamiento del tránsito, construcción de veredas, iluminación, espacios gastronómicos, colocación de adoquines y la creación de un paseo urbano con identidad histórica, donde se incorporarán elementos del Museo de los Gringos con cartelería informativa e iluminación, generando un nuevo espacio turístico en el ingreso a la ciudad.

Además, el proyecto contempla a futuro el desarrollo de un polideportivo natural en el sector, aprovechando el espacio verde existente para actividades deportivas y recreativas.

Por otra parte, el secretario de Obras Públicas también se refirió al Centro Cultural Educativo, cuya tercera etapa ya fue presentada ante el gobierno provincial y se encuentra a la espera de aprobación para continuar con la construcción, que incluirá loza del primer piso, desagües y contrapiso de planta baja.

Finalmente, Stechina confirmó un proyecto de gran importancia para la región: la construcción del Centro de Interpretación Jaaukanigás, que se ubicará en la zona del Paraná Miní y contará con una inversión aproximada de 2 millones de dólares provenientes de capitales extranjeros. El edificio será construido en madera, elevado, y contará con aulas, espacios de interpretación de la naturaleza, sanitarios y equipamiento, con el objetivo de fortalecer el turismo y posicionar a la región como puerta de entrada al sitio Ramsar Jaaukanigás. La obra podría comenzar este año y finalizar el próximo.

Una planificación con mirada a futuro

La entrevista dejó en claro que el área de Obras Públicas trabaja en obras estructurales importantes, pero también atendiendo las demandas cotidianas de los vecinos, en un contexto económico complejo, pero con proyectos que apuntan al desarrollo urbano, turístico y productivo de Villa Ocampo.

Gentileza: Antonio Paré