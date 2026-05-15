Las Toscas: Más de 300 chicos participarán de la Liga Municipal de Fútbol Infantil 2026

La competencia comenzará el domingo 17 de mayo y reunirá a 20 equipos de distintas localidades de la región en una propuesta que promueve el deporte y la integración.

La ciudad de Las Toscas será escenario de una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil 2026, una iniciativa que busca fomentar el deporte, la integración y los valores en las infancias.

La primera jornada se disputará el domingo 17 de mayo, a partir de las 8:15, y contará con la participación de más de 300 niños y 20 equipos provenientes de distintas localidades de la región.

Participarán delegaciones de Tacuarendí, San Antonio, Florencia y Las Toscas, consolidando un espacio de encuentro y participación para toda la comunidad.

Desde la Secretaría de Recreación y Desarrollo Deportivo destacaron que la propuesta apunta no solo a la competencia deportiva, sino también al compañerismo, la convivencia y la diversión de los más pequeños.

Durante la jornada habrá además servicio de cantina para quienes acompañen el evento. La invitación está abierta a familias y vecinos para compartir el inicio de una nueva temporada del fútbol infantil regional.