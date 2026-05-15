Villa Ocampo recibió el Tour Sudamericano de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En la mañana del viernes 15 de mayo, la ciudad de Villa Ocampo recibió en Plaza Belgrano el Tour Sudamericano de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta impulsada por el Gobierno de Santa Fe que busca acercar el espíritu deportivo y olímpico a cada rincón de la provincia.



Desde el lugar, Horacio Macuglia realizó una cobertura especial para el programa “Estilo Propio”, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde dialogó con Emilio Retamozo, quien destacó la importancia de este recorrido que une deporte, inclusión y participación comunitaria.

Durante la entrevista, Retamozo explicó que el tour recorre distintas localidades santafesinas acercando a la comunidad una experiencia interactiva vinculada a los próximos Juegos Suramericanos que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Rafaela, Santa Fe y Rosario, con la participación de 15 países sudamericanos.

“Estamos muy contentos de estar hoy en Villa Ocampo y de que el municipio nos reciba. Esto es un trabajo conjunto del Gobierno Provincial para que toda la provincia pueda vivir un poco lo que serán los Juegos Sudamericanos”, expresó Retamozo, remarcando además que muchas de las obras e infraestructuras deportivas quedarán luego al servicio de deportistas, estudiantes y programas provinciales.



La jornada convocó a numerosas instituciones educativas y familias de toda la región, quienes pudieron disfrutar de actividades recreativas, deportivas y tecnológicas. Entre las propuestas más destacadas se encontraron simuladores de realidad virtual, bicicletas interactivas, carreras de autos, minigolf, metegol, ping pong y distintos espacios deportivos coordinados junto al municipio local.

Además, el responsable del tour subrayó que la iniciativa no está dirigida únicamente a estudiantes, sino también a toda la comunidad regional, invitando a vecinos y familias a acercarse y participar de una experiencia que promueve los valores olímpicos, la integración y el deporte como herramienta de encuentro social.

El recorrido continuará este sábado en Avellaneda y el domingo en Malabrigo, consolidando así una propuesta itinerante que ya pasó por distintas localidades del norte santafesino y que busca encender el entusiasmo rumbo a uno de los eventos deportivos más importantes que tendrá la provincia en 2026.

Gentileza: Antonio Paré