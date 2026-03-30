Villa Ocampo: Recuperan una bicicleta sustraída y buscan al autor del hurto

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída en la ciudad de Villa Ocampo.

El procedimiento se llevó a cabo el 30 de marzo de 2026 alrededor de las 10.00 horas, cuando los efectivos localizaron el rodado en la intersección de calles Santa Fe y López y Planes. Se trata de una bicicleta de dama, marca Masino, color lila, rodado 26 con guardabarros, en regular estado de uso y conservación.

El vehículo se encontraba en poder de una joven mayor de edad, quien manifestó haberla adquirido de buena fe a un menor de edad.

Posteriormente, se constató que la bicicleta era propiedad de un hombre mayor de edad domiciliado en esa localidad, quien había radicado la denuncia por su sustracción.

Se procedió al secuestro del rodado, mientras continúan las actuaciones para lograr la identificación y comparendo del presunto autor del hecho.