FESTRAM: Municipales van a paro por 72 horas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) anunció un paro total de actividades por 72 horas en todo el territorio provincial, luego de que no se alcanzara un acuerdo en la audiencia realizada este lunes con representantes de los intendentes.

Desde el gremio señalaron que el encuentro finalizó sin una resolución favorable, en medio de fuertes diferencias respecto a la postura de los ejecutivos locales. Según expresaron, los intendentes mantienen la decisión de aplicar descuentos salariales a los trabajadores que adhieran a medidas de fuerza, lo que fue calificado por FESTRAM como una actitud de “disciplinamiento”.

En este contexto, la federación remarcó que no aceptará ningún acuerdo que contemple la quita de haberes, al considerar que las medidas de fuerza responden a la necesidad de defender el salario de los trabajadores municipales.

Además, desde el sindicato cuestionaron al gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro, al que acusaron de intentar “debilitar la negociación salarial provincial del sector municipal” a través de los intendentes paritarios, y de desconocer el derecho constitucional de huelga.

Ante la falta de avances, FESTRAM confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluirá un paro total de actividades durante los días 8, 9 y 10 de abril, afectando la prestación de servicios municipales en toda la provincia.