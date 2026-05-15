Las Toscas avanza en políticas de educación intercultural

En la mañana de este jueves 15 de mayo, en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Las Toscas, se llevó a cabo la firma de convenios del Programa Trayectorias Educativas Interculturales, una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión educativa, el reconocimiento de la diversidad cultural y el acompañamiento de las comunidades originarias de la región.

Participaron del acto el intendente de Las Toscas, Iván Sánchez; el Presidente Comunal de San Antonio, Jorge Ale; el coordinador del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), Víctor De Batista; la secretaria de Desarrollo Humano, Mayra Gómez; la coordinadora técnica del programa, Carolina Zaldívar; además de autoridades municipales, representantes de comunidades originarias de Las Toscas, directivos, docentes, estudiantes y familias.

Durante la jornada, Víctor De Batista destacó la importancia de generar políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y el respeto por las identidades culturales dentro del ámbito educativo.



Mientras el intendente Iván Sánchez valoró la firma de este convenio como “un compromiso conjunto para construir una comunidad más inclusiva, donde todas las trayectorias educativas sean respetadas, acompañadas y valoradas”.

El momento central de la actividad fue la firma del convenio entre el coordinador del IPAS y el intendente, formalizando así la implementación local del Programa Trayectorias Educativas Interculturales en la ciudad de Las Toscas.