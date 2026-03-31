Las Toscas: Detienen a un hombre por incumplir una restricción judicial y amenazar a su expareja

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la ciudad de Las Toscas, acusado de incumplir una medida judicial de restricción de acercamiento y proferir amenazas contra su expareja.

La intervención se originó el 30 de marzo de 2026, alrededor de las 17.40 horas, cuando una mujer se presentó en la Comisaría 5ª de la Unidad Regional IX para radicar la denuncia. Según manifestó, su ex pareja habría violado en reiteradas oportunidades la medida de distancia vigente, con episodios ocurridos los días 25 y 28 de marzo, además de un nuevo incumplimiento durante la madrugada de esa misma jornada.

La denunciante agregó que, en esta última ocasión, el hombre se presentó en su domicilio y comenzó a proferir amenazas.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a sede policial por los delitos de amenazas y desobediencia a un mandato judicial.

Se dio intervención a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), quedando el detenido a disposición de la justicia.