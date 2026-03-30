Villa Ocampo: Una menor fue derivada a Reconquista tras un accidente de tránsito

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del 29 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo dejó como saldo a una menor derivada a un hospital de mayor complejidad.

El hecho se registró alrededor de las 18.50 horas sobre la Ruta Provincial Nº 32, a la altura de la salida de la cancha del Instituto. Personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX acudió al lugar tras un llamado del servicio de emergencias SIES 107.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Renault 9, color bordó, conducido por una mujer mayor de edad domiciliada en Villa Guillermina, y una motocicleta guiada por una joven mayor de edad domiciliada en Villa Ocampo, quien se desplazaba acompañada por su hija menor.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes del birrodado fueron trasladadas por el servicio de emergencias al SAMCO local para su atención médica. Posteriormente, la menor debió ser derivada al hospital de la ciudad de Reconquista para una mejor evaluación.

Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial interviniente para determinar la mecánica del siniestro.