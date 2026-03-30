Schueri: Milei en su peor momento social. Pullaro recibe los chicotazos

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El viernes pasado se presentó en sociedad en esta capital la Confederación del Comercio y Servicios de la Provincia; Ricardo Diab, titular de CAME no supo definir con exactitud nuestra pregunta ¿por qué no hay plata en la calle? Desde Apyme Santa Fe advierten que el nuevo aumento de combustibles “impactará en el costo de los fletes”. Milei se debate entre la economía y los casos Adorni y Libra.

El gobierno nacional quiere incentivar créditos al consumo cuando se supone que no hay plata para consumir. Pullaro insiste en que gracias a su política keynesiana de obra pública en la Provincia se mantiene el empleo, pero advierte que no alcanza, la retracción es pronunciada.



Economistas coincidentes con el rumbo del gobierno señalan que en realidad no existe la tan meneada – por la oposición- contracción del consumo, sino amplitud de la oferta porque cambiaron hábitos de compra y oferta; y que el alza de los precios y derrumbe de algunas empresas, se debe a stokeos caros realizados después de las elecciones bonaerenses del 7 de setiembre del año pasado (apostando a un dólar superior a los dos mil pesos porque “Milei estaba acabado”).



Hoy detectamos rebajas de hasta el 50% en productos beneficiados con las tarjetas de fidelización en algunos supermercados.



El nuevo aumento de los combustibles (que el gobierno dice que no frenará interviniendo) ya disparó pedidos de aumentos de pasajes en el transporte de pasajeros, y naturalmente encarecimiento de fletes que repercutirán en las góndolas. Las últimas noticias dicen que el Gobierno accedió a aumentar el corte de etanol para amortiguar la escalada de precios de las naftas (La participación del biocombustible pasaría del 12% actual a un máximo de hasta 15%); ¿se reflejará en los surtidores? Difícil. Es una buena noticia para Córdoba, que tiene las plantas productoras más grandes del país y con capacidad ociosa; Santa Fe en cambio es líder en biodiesel. “Hace años que venimos bregando por el aumento del corte; lo hacen ahora por el conflicto bélico”, responde el Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.

¿Exagerada preocupación del gobierno provincial?

En este vidrioso panorama, Maximiliano Pullaro contornea para no quedar como opositor furioso al gobierno nacional – de eso se encarga el kirchnerismo- pero tampoco excesivamente complaciente ante los ojos de su población. Por las razones que fueran, y cuyo análisis primario induce a pensar que son distintas, las imágenes negativas de Milei y Pullaro aumentaron los últimos tiempos en algunos sondeos llevados a cabo en la Provincia. El Gobernador los tiene en su poder.



En la Gris lo atribuyen a los conflictos con la docencia y la policía, ambos superados según el gobierno merced a los aumentos de salarios otorgados. Ahora, ¿por qué hechos puntuales deberían haber permeado en el humor social, hasta el punto de hacer caer en las encuestas a Pullaro?



¿Acaso es arrastrado por la ola de malhumor social que tiene epicentro en Nación? ¿Le reprocha la sociedad haber trasladado el ajuste nacional – en las boletas de servicios como la luz, por ejemplo- a la Provincia?



De manera inversamente proporcional, ¿le reprenden a Pullaro no haber bajado los impuestos como acusa Nación a todas las Provincias? En tal caso, ¿no llegó a la población el mensaje de múltiples beneficios tributarios provinciales?

Lo advertimos en esta columna la semana anterior: el gobierno cree que todo lo bueno que hace no le llega a una sociedad enojada con las circunstancias, y quedó muy claro en la reunión interministerial que, cual seminario auto motivacional, tuvo una fuerte bajada de línea: “hay que salir a comunicar lo que hacemos” (y en lo posible despegarse de las tribulaciones cotidianas por las que atraviesa la gente, apuntando hacia Balcarce 50).



¿Será por eso que buscan crear una “vocería” institucional para ayudar a transmitir las buenas noticias?, que estaría a cargo de una diligente funcionaria y militante radical de esta capital. ¿No se ocupa eficientemente Información Pública de esos menesteres? La propia apuntada, ante nuestra consulta, dice no tener confirmación oficial de dichos rumores periodísticos.

En paralelo, y como derivación de la reunión interministerial, funcionarios del gobierno acompañados por la filosa espada política de Pullaro: la diputada nacional Gisela Scaglia, se encargan de organizar reuniones departamentales con dirigentes y jefes territoriales de Unidos para cimentar todo lo que venimos relatando. El leitmotiv de estos encuentros fue título de esta columna la semana pasada: el 2027 ya comenzó.

Una reflexión religiosa para el final: este domingo comenzó para la grey católica la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos. El cántico del ofertorio en la Parroquia a la que asistimos a Misa fue el himno del Congreso Eucarístico Nacional 2004, una de cuyas sentidas estrofas dice: “no es posible morirse de hambre en la Patria bendita del pan”.