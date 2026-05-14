Se presentó en conferencia de prensa la 14ª edición del Canotaje Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, el miércoles 13 de mayo , se llevó a cabo en la ciudad de Las Toscas la conferencia de prensa de presentación de la 14ª edición del Canotaje Jaaukanigás , una de las actividades turísticas, deportivas y ambientales más representativas del norte santafesino.

Durante el encuentro se dió a conocer el cronograma completo del evento, que se desarrollará los días 23 y 24 de mayo, recorriendo distintos sectores del humedal Sitio Ramsar Jaaukanigás y conectando las localidades de Florencia, Las Toscas, Tacuarendí y Villa Ocampo .

El cronograma previsto será el siguiente:

Sábado 23 de mayo:

La jornada comenzará en la ciudad de Florencia, donde a las 7:30 hs. se realizará el desayuno y posteriormente la largada desde Puerto Piracúa.

Al mediodía, alrededor de las 12:00 hs., los participantes compartirán un almuerzo en el río mediante viandas individuales.

La travesía continuará hasta la ciudad de Las Toscas, donde se prevé el arribo al Club Pato Cuá cerca de las 18:00 hs. Finalmente, a las 21:00 hs., se llevará a cabo una cena show para todos los participantes.

Domingo 24 de mayo

La segunda jornada iniciará en Las Toscas a las 8:00 hs. con desayuno y largada desde el Club Pato Cuá.

El recorrido continuará hasta Tacuarendí, donde a las 13:00 hs. se realizará el almuerzo.

Posteriormente, la travesía finalizará en la ciudad de Villa Ocampo, con arribo previsto al Camping Don Avelino aproximadamente a las 18:00 hs. Por la noche, a las 21:00 hs., se desarrollará la cena show de cierre del evento.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto entre municipios, comunas e instituciones de la región para llevar adelante esta nueva edición, que año tras año convoca a participantes de distintos puntos de la provincia y del país.

Asimismo, remarcaron la importancia de seguir promoviendo actividades que fortalezcan el turismo de naturaleza, el deporte y la concientización ambiental, poniendo en valor el Sitio Ramsar Jaaukanigás como uno de los ecosistemas más importantes de la provincia de Santa Fe.