Las Toscas: Convocatoria a artistas locales para participar del programa «Forma y Color»

El Ente Cultural Santafesino puso en marcha una nueva edición del programa “Forma y Color”, una propuesta cultural que reunirá a más de mil artistas en ocho sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

La iniciativa tiene como objetivo promover y exhibir obras de artistas plásticos pertenecientes a las distintas Usinas Culturales, generando espacios de difusión e intercambio artístico en todo el territorio santafesino.

En este marco, desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de Las Toscas se convoca a los artistas locales a formar parte de esta propuesta, acercando sus obras a la Casa de la Cultura para participar de la exposición regional.

La región correspondiente a la Usina VII tendrá como sede a la localidad de Guadalupe Norte, donde la muestra se desarrollará el próximo 30 de mayo.

El programa “Forma y Color” continúa consolidándose como un espacio de encuentro para el arte y la cultura santafesina, fortaleciendo el trabajo de artistas de toda la provincia y promoviendo la identidad cultural de cada comunidad.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Casa de la Cultura, calle 13 esquina 6, o bien comunicarse al teléfono 492571.