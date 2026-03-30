Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquales de la Parroquia “Inmaculada Concepción” de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 30 de marzo al 5 de abril.
LUNES 30:
09:00 a 12:00 hs: Confesiones en el Templo.
MARTES 31:
No habrá Misas ni Celebraciones.
MIÉRCOLES 1 de abril:
20:00 hs: Misa Crismal en Iglesia Catedral (Reconquista).
JUEVES 2: Jueves Santo
10:00 hs: Celebración para niños en el Templo.
17:30 hs: Misa de la Cena del Señor en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).
20:00 hs: Misa de la Cena del Señor en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
20:30 hs: Misa de la Cena del Señor en el Templo.
VIERNES 3: Viernes Santo
08:30 a 11:30 hs: Retiro Ignaciano en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).
10:00 hs: Celebración para niños en el Templo.
15:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).
16:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor en el Templo.
17:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
SÁBADO 4: Sábado Santo
20:00 hs: Celebración de Vigilia Pascual en el Templo.
20:00 hs: Celebración de Vigilia Pascual en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
DOMINGO 5: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
08:00 hs: Misa de Pascua en el Templo.
09:30 hs: Misa de Pascua en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).
18:00 hs: Misa de Pascua en Capilla Cristo Rey.
20:00 hs: Misa de Pascua en el Templo.
MISA CRISMAL 2026: Se informa a la Comunidad Parroquial que la Misa Crismal de este año se celebrará este miércoles 1 de abril, a las 20:00 hs., en la Iglesia Catedral de Reconquista. Estamos invitados a participar de la misma, como expresión de la comunión diocesana edificada en torno a Padre Obispo.
CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA: Se informa que todas las misas y celebraciones correspondientes a este tiempo pascual se desarrollarán en tres lugares de nuestra comunidad: El Sombrerito Centro, Arroyo Ceibal Centro y en el Templo Parroquial de Villa Ocampo. Consultar en Cartelera y Redes de la Parroquia días y horarios.
RETIRO EN VIERNES SANTO: Las Hermanas Hijas de Jesús invitan a participar del Retiro Ignaciano que estarán guiando, en Villa Adela, el próximo viernes 3 de abril, de 08:30 a 13:30 hs. Comunicarse al 3482-395343 (Hna. Visi).
CHARLA INFORMATIVA: La Pastoral del Duelo “Resurrección” de nuestra Parroquia invita, a todos los interesados en sumarse a esta propuesta de mutua ayuda, a una charla informativa sobre el funcionamiento de la misma el próximo 14 de abril, a las 20:00 hs., en el Templo.
BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.
BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000., y puede abonarse en cuotas. Consultar en Secretaría Parroquial.