Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquales de la Parroquia “Inmaculada Concepción” de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 30 de marzo al 5 de abril.

LUNES 30:

09:00 a 12:00 hs: Confesiones en el Templo.

MARTES 31:

No habrá Misas ni Celebraciones.

MIÉRCOLES 1 de abril:

20:00 hs: Misa Crismal en Iglesia Catedral (Reconquista).

JUEVES 2: Jueves Santo

10:00 hs: Celebración para niños en el Templo.

17:30 hs: Misa de la Cena del Señor en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

20:00 hs: Misa de la Cena del Señor en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

20:30 hs: Misa de la Cena del Señor en el Templo.

VIERNES 3: Viernes Santo

08:30 a 11:30 hs: Retiro Ignaciano en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).

10:00 hs: Celebración para niños en el Templo.

15:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

16:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor en el Templo.

17:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

SÁBADO 4: Sábado Santo

20:00 hs: Celebración de Vigilia Pascual en el Templo.

20:00 hs: Celebración de Vigilia Pascual en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

DOMINGO 5: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

08:00 hs: Misa de Pascua en el Templo.

09:30 hs: Misa de Pascua en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

18:00 hs: Misa de Pascua en Capilla Cristo Rey.

20:00 hs: Misa de Pascua en el Templo.

MISA CRISMAL 2026: Se informa a la Comunidad Parroquial que la Misa Crismal de este año se celebrará este miércoles 1 de abril, a las 20:00 hs., en la Iglesia Catedral de Reconquista. Estamos invitados a participar de la misma, como expresión de la comunión diocesana edificada en torno a Padre Obispo.

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA: Se informa que todas las misas y celebraciones correspondientes a este tiempo pascual se desarrollarán en tres lugares de nuestra comunidad: El Sombrerito Centro, Arroyo Ceibal Centro y en el Templo Parroquial de Villa Ocampo. Consultar en Cartelera y Redes de la Parroquia días y horarios.

RETIRO EN VIERNES SANTO: Las Hermanas Hijas de Jesús invitan a participar del Retiro Ignaciano que estarán guiando, en Villa Adela, el próximo viernes 3 de abril, de 08:30 a 13:30 hs. Comunicarse al 3482-395343 (Hna. Visi).

CHARLA INFORMATIVA: La Pastoral del Duelo “Resurrección” de nuestra Parroquia invita, a todos los interesados en sumarse a esta propuesta de mutua ayuda, a una charla informativa sobre el funcionamiento de la misma el próximo 14 de abril, a las 20:00 hs., en el Templo.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.