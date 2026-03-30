Villa Ocampo: Se realizó la capacitación en Danzas Folclóricas con seminario intensivo de Chamamé

El pasado sábado 28 y domingo 29 de marzo se llevó a cabo en el Complejo ARNO una destacada capacitación en danzas folclóricas, en el marco de un seminario intensivo de chamamé organizado por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo.

La propuesta estuvo a cargo de los reconocidos bailarines Julián Naessens y Florencia Ferrazzano, Pareja Mundial de Chamamé 2025 de la provincia de Chaco, quienes compartieron sus conocimientos y experiencia con participantes de la ciudad y la región.

Durante la primera jornada, se desarrollaron clases abiertas al público, con instancias destinadas tanto a niños como a jóvenes y adultos, promoviendo el acercamiento a esta expresión cultural tan representativa de la región.



En tanto, el día domingo estuvo orientado a la formación de integrantes del grupo “Flor del Irupé”, con clases específicas para jóvenes y adultos, apuntando al perfeccionamiento técnico y artístico.

La capacitación brindó una valiosa oportunidad para aprender, perfeccionarse y disfrutar del chamamé junto a referentes de nivel nacional, fortaleciendo así la identidad cultural y el desarrollo artístico local.

Desde la organización se destacó la gran participación y el interés de la comunidad en este tipo de propuestas, que continúan impulsando el crecimiento de las danzas folclóricas en la ciudad.