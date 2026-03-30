Villa Ocampo: Emotivo cierre del Mes de la Mujer con reconocimientos y expresiones artísticas

El pasado domingo 29 de marzo se llevó a cabo la jornada de cierre del Mes de la Mujer en el Juan Pablo II, en un emotivo encuentro que reunió a la comunidad para celebrar, reflexionar y reconocer el rol fundamental de las mujeres en la sociedad.

Durante la actividad, se realizó un reconocimiento a mujeres que han dejado una huella significativa en la institución: Patricia Tapón, María Gladis Molinari, Margarita Ansó y María Angélica Romero, destacando su compromiso, trayectoria y aporte a la comunidad.

La jornada también contó con una destacada propuesta artística que acompañó el evento. Se presentaron los shows de Flor del Irupé y Julieta Vicentin, mientras que el espacio de poesía estuvo a cargo de Marcela Raño, quien aportó un momento de sensibilidad y reflexión a través de sus palabras.



El encuentro fue un espacio de celebración y encuentro, que permitió poner en valor la importancia de seguir construyendo una sociedad más igualitaria, reconociendo el camino recorrido y renovando el compromiso con los derechos y oportunidades para todas las mujeres.

Desde la organización se agradeció la participación de la comunidad y se destacó la importancia de continuar generando estos espacios de visibilización, reconocimiento y expresión.