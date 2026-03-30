Villa Ocampo: Se realizó el conversatorio “Empoderamiento y desafíos en la igualdad de derechos”

El pasado viernes se llevó a cabo el conversatorio “Empoderamiento y desafíos en la igualdad de derechos” en el Complejo ARNO, un espacio de encuentro y reflexión orientado a promover el diálogo sobre temáticas fundamentales vinculadas a la igualdad y la construcción de una sociedad más justa.

La actividad estuvo a cargo de Alicia Tate, quien compartió su mirada y experiencia en torno a los desafíos actuales en materia de derechos, poniendo en valor el rol del empoderamiento como herramienta clave para el desarrollo social.

La jornada se organizó en dos instancias: un primer encuentro destinado a alumnos de 4º y 5º año de las escuelas secundarias de la ciudad, y un turno nocturno abierto a todo público, permitiendo así ampliar la participación de la comunidad.



Durante ambos espacios, se generó un intercambio enriquecedor entre los participantes, fomentando el diálogo, la escucha activa y la participación, en un ambiente de respeto y compromiso colectivo.

Este tipo de iniciativas invitan a la comunidad a continuar reflexionando y trabajando de manera conjunta por una sociedad más inclusiva, basada en la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos de todas las personas.

Desde la organización se destacó la importancia de sostener estos espacios, entendiendo que construir igualdad también implica involucrarse, participar y ser parte del cambio.