Las Toscas: Se llevó a cabo la 1° Fiesta Retro Amigos

El domingo 29 de marzo, en la Plaza “23 de Agosto”, se llevó adelante la 1° Fiesta Retro Amigos en Las Toscas, un evento que contó con gran convocatoria de vecinos de la ciudad y la región.

La jornada contó con la participación de seis DJs en escena, quienes hicieron bailar y revivir al público los grandes éxitos de las décadas del ‘80, ‘90 y 2000, generando un clima festivo y de disfrute para todas las edades.

La propuesta fue organizada por el Grupo Retro Amigos de Reconquista y coordinada por la Municipalidad de Las Toscas, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro, recreación y disfrute al aire libre para toda la comunidad.



Además, el evento incluyó un destacado paseo gastronómico que acompañó la propuesta musical, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una amplia variedad de comidas, bebidas y tragos.

Desde la Municipalidad, agradecemos a la comunidad y a quienes se acercaron desde distintas localidades de la región por sumarse a esta iniciativa y apoyar a bares, comedores, emprendedores y productores locales.