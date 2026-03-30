Villa Ocampo: Reunión informativa para beneficiarios de becas estudiantiles 2026

La Municipalidad informa que este martes 31 a las 18:00 horas se llevará a cabo una reunión informativa destinada a beneficiarios de las becas estudiantiles 2026.

El encuentro tendrá lugar en el Salón 30 de Noviembre del Palacio Municipal y tiene como objetivo brindar información clave sobre los requisitos, condiciones y modalidades de pago de las becas.

Durante la reunión, se ofrecerá un espacio para aclarar dudas e inquietudes de los estudiantes, acompañando así el proceso y garantizando el acceso a la información necesaria para el correcto desarrollo del programa.

Desde el municipio se invita a todos los beneficiarios a participar de esta instancia, que busca fortalecer el vínculo con los estudiantes y acompañar su trayectoria educativa.