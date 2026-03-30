Las Toscas: Presentación oficial de la Corrida Nocturna LT

El lunes 30 de marzo, en la Municipalidad de Las Toscas, se presentó oficialmente la Corrida Nocturna LT, que se llevará a cabo en la ciudad el sábado 18 de Abril en el Paseo el Mirador. La organización está a cargo de la Diputada Provincial Charo Mancini junto a la Municipalidad de Las Toscas.

La conferencia fue encabezada por la Diputada Mancini, el Intendente Iván Sánchez, el Secretario de Recreación y Desarrollo Deportivo, Pablo Verón, y el Director de Deportes, Leandro Roldán.

Durante la conferencia de prensa, se dieron a conocer los detalles de la competición:

Distancias: La carrera contará con dos instancias competitivas: 3k y 6k.

Premios: Los participantes que lleguen a la meta recibirán medallas finisher. Además, se entregarán premios en efectivo a los primeros lugares de las categorías competitivas.

Caminata recreativa: una alternativa para quienes quieran sumarse a la actividad.

Las inscripciones ya están abiertas con un costo de $5.000 para los interesados. Los primeros 50 inscriptos recibirán una remera como obsequio. Inscripciones online a través de la página oficial de Expertime en: http://www.expertime.com.ar/.