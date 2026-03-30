Felipe Michlig: “Son momentos de consternación, de acompañamiento y de contención”

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, manifestó su profundo dolor y consternación por los hechos desencadenados en la Escuela N° 40 «Mariano Moreno»de la ciudad de San Cristóbal, donde un alumno ingresó con un arma, con el lamentable saldo de un chico fallecido y varios heridos.

“Estamos todos muy golpeados. Son momentos de consternación, de dolor, de acompañamiento y, sobre todo, de contención”, sostuvo el legislador, quien de inmediato estuvo en el lugar de los hechos, ayudando en la coordinación de las respuesta inmediata y ayuda del Estado provincial anunciadas -en horas de este mediodia en conferencia de prensa- junto a los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), José Goity (Educación), Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) y el fiscal regional de Rafaela, Carlos Vottero, quienes llegaron urgentemente a la cabecera departamental.

Inmediata respuesta del Gobernador Pullaro



Precisamente, Michlig agradeció la rápida respuesta del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, quien en persona se encargó de suspender de inmediato la agenda de sus ministros, para ordenar el urgente despliegue de unidades de Emergencia para la atención de los heridos, así como la llegada de equipos especializados en asistencia a víctimas.

El senador destacó la rapidez con que los heridos fueron atendidos y derivados, según los casos, a los diferentes centros de atención de Salud; como así también las actuaciones policiales para mantener intacta la escena del hecho, para su correcta investigación.

Ser responsables y estar a la altura de la circunstancias

“Estamos junto a familiares, ofreciendo todas las respuestas que el Estado puede brindar. Ahora, ante un hecho de estas características, inédito para la provincia y para nuestra comunidad, sólo cabe acompañar y contener con absoluto respeto a las víctimas, a sus familiares y estar a disposición plena y activa en este durísimo momento”.

Finalmente, el legislador abogó a todas las autoridades políticas locales “a ser responsables y estar a la altura de las circunstancias y eviten tratar de sacar réditos políticos en estás duras y tristes circunstancias”.