Villa Ocampo: La Dirección de Deportes llevó a cabo una conferencia de prensa

La Dirección de Deportes de la Municipalidad, junto al intendente Cristian Marega, llevó a cabo el pasado viernes una conferencia de prensa en la que se presentaron importantes iniciativas deportivas que se desarrollarán en la ciudad en los próximos meses.

Durante el encuentro, se brindaron detalles sobre la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil, un espacio destinado a fomentar la participación, la formación y los valores del deporte en niños y niñas, promoviendo el crecimiento integral a través de la actividad física.

Asimismo, se anunció la realización de un Simposio de Preparación Física, orientado a entrenadores, profesores y estudiantes vinculados al deporte, con el objetivo de actualizar conocimientos y compartir herramientas de entrenamiento modernas.

Por otra parte, se informó sobre una Clínica Habilitante para Entrenadores de Fútbol, que permitirá la capacitación y certificación de quienes se desempeñan o desean desempeñarse como formadores en el ámbito futbolístico, fortaleciendo así la calidad del deporte local.

El intendente Cristian Marega destacó la importancia de estas propuestas, subrayando el compromiso del municipio con el desarrollo deportivo y la formación de jóvenes, entendiendo al deporte como una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo comunitario.

Desde la Dirección de Deportes se invita a toda la comunidad a participar de estas iniciativas, que buscan seguir impulsando el deporte como pilar fundamental en la ciudad.