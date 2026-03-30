Florencia: Detienen a un hombre por agredir a su pareja y su hija en un caso de Violencia de Género

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la noche del 29 de marzo de 2026 en la ciudad de Florencia, en el marco de una causa por lesiones dolosas agravadas por ser en contexto de violencia de género.

El hecho se conoció alrededor de las 22.15 horas, cuando personal de la Comisaría IX tomó intervención tras ser alertado de que dos mujeres se encontraban en el hospital SAMCO local luego de haber sido agredidas en la vía pública.

Al arribar al nosocomio, los efectivos se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que momentos antes se encontraba junto a su hija menor y su yerno cuando fueron interceptados por su esposo. Según relató, el hombre las agredió físicamente y las amenazó de muerte.

La denunciante indicó además que el agresor se encontraba en su vivienda, solicitando intervención policial para que se retire del lugar. Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al domicilio, donde identificaron al involucrado, procediendo a su aprehensión.

Se dio conocimiento del procedimiento al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y a la Oficina de Gestión Judicial, ambos con asiento en la ciudad de Las Toscas, quedando el detenido a disposición de la justicia.