Pullaro dispuso un amplio despliegue interministerial en San Cristóbal tras el trágico hecho ocurrido en una escuela

El gobernador expresó su impacto por el hecho y remarcó el despliegue inmediato de equipos provinciales para asistir a las familias, contener a la comunidad educativa y avanzar en la investigación.

El gobernador Maximiliano Pullaro manifestó esta mañana su profunda conmoción por el ataque ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años ingresó armado con una escopeta y asesinó a un alumno de 13. “Estoy muy golpeado por lo sucedido”, afirmó, y precisó que la alerta se recibió a las 7.20 a través de la Central de Análisis del Ojo.



Ante la gravedad del hecho, el mandatario suspendió de inmediato la agenda de sus ministros y ordenó un despliegue urgente del Estado provincial. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el de Educación, José Goity; y equipos especializados en asistencia a víctimas ya se trasladan a la ciudad para brindar contención a las familias y acompañar a la comunidad educativa en un momento crítico.



Pullaro evitó realizar interpretaciones apresuradas y subrayó que se trabaja con información preliminar, mientras se avanza en la investigación y en la activación del proceso penal contra el autor. “Lo inmediato es estar presentes, acompañar y garantizar que la Justicia actúe”, señaló, destacando la respuesta articulada del Gobierno ante un hecho de extrema gravedad y carácter inédito en la provincia.