Villa Ocampo: Entrega de bolsones de asistencia alimentaria del Programa PROSONU

La Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo informa el cronograma de la entrega de bolsones de asistencia alimentaria correspondientes al Programa Social Nutricional (PROSONU), correspondiente al mes de marzo.

Se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:

Martes 31 de marzo

De 8 a 12 horas:

Titulares de los barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave: la entrega se realizará en cada barrio.

Titulares de Isleta: en el Centro Comunitario de Isleta Centro.

Titulares de Villa Adela: en la Sala de Atención Primaria de Salud del barrio.

Titulares de San José: en el Salón de Usos Múltiples del mismo barrio.

Titulares de Ocampo Samanes (ex Barrio Sur): en la Secretaría de Promoción Social (Rivadavia 1463).

Titulares de calle Santa Fe y Porvenir: en el C.I.C. del barrio Juan Perón.

De 15 a 18 horas:

Titulares de los barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte: en la Secretaría de Promoción Social.

Miércoles 1 de abril

De 8 a 12 horas:

Titulares de los barrios 407 y 8 de Octubre: en la Secretaría de Promoción Social.

Titulares de El Progreso: en su propio barrio.

Titulares de Juan Perón: en el C.I.C. del barrio Juan Perón.

De 15 a 18 horas:

Titulares del barrio Industrial: la entrega se realizará en el barrio.

Se recuerda que deberán presentarse únicamente los titulares, con su DNI, en los lugares y horarios establecidos. No se permitirá el retiro de bolsones por parte de terceros ni se recibirán reclamos fuera de las fechas indicadas.