Obispado de Reconquista: Pascua del Padre Nicolás Benítez

A continuación se encuentra el comunicado del Obispado de Reconquista sobre el fallecimiento del Padre del Pbro. Guillermo Nicolás Benítez.

«En el contexto de la Semana Santa y la Pasión de Nuestro Señor, con profundo dolor comunicamos la partida a la casa del Padre del Pbro. Guillermo Nicolás Benítez. El mismo sufrió una descompensación cardíaca durante la celebración del Domingo de Ramos, que se cree fue consecuencia de una hemorragia interna abdominal, no pudiendo ser reanimado con las maniobras habituales, produciéndose su fallecimiento.

Sus restos serán velados en el Templo Parroquial de la ciudad de Avellaneda a partir de las 08: 30 horas de este lunes 30 de marzo y serán sepultados en el cementerio de Reconquista a las 18:00 horas previa misa de cuerpo presente a las 16:30 horas.

El obispo diocesano, Mons. Ángel José Macín expresa su pesar y cercanía a todo el Pueblo de Dios, especialmente, a los sacerdotes y familiares. Demás está decir la esperanza que la diócesis tenía puesta en su persona y en su ministerio, pero constatamos que los planes de Dios eran otros, nos consuela la Palabra de Dios que dice: «Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento… porque Dios los puso a prueba, los encontró dignos de Él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos». (Cfr. Sab 3, 1-7).

Querido Nico, hoy ya comienza tu itinerario hacia la pascua eterna, te recordaremos siempre con gratitud. Te pedimos que intercedas por quiénes seguimos caminando, por que como dice el Salmo 109: «Tu eres Sacerdote para siempre».»