Villa Ocampo: Aprehenden a un joven con marihuana durante un control en la vía pública

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la noche del 29 de marzo de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes para consumo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20.15 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba tareas de control en la intersección de calle Obligado y bulevar Mitre.

En ese contexto, los efectivos procedieron a la identificación de un joven domiciliado en esa localidad. Al realizarle la requisa personal, hallaron en el interior de su mochila un envoltorio de nylon transparente con una sustancia vegetal, además de cigarrillos armados con el mismo contenido.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pruebas correspondientes, arrojando resultado positivo para marihuana en ambos casos.

El joven fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia. En tanto, personal de Inspectoría Municipal procedió a la retención de la motocicleta en la que se trasladaba, debido a la falta de documentación.