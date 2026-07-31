Marcón se reúne con funcionarios de Vialidad Nacional por la futura instalación de un puesto de peaje vial en Guadalupe Norte

Sectores de las fuerzas vivas de esa comunidad, solicitaron al senador ORFILIO MARCÓN su intervención, para que dicho puesto de cobro se instale al Norte de esa localidad, y no en el Km 812 de la Ruta Nacional 11, como prevé la licitación.

Fundamentan su pedido a partir del diario y permanente vínculo que los vecinos de GUADALUPE NORTE mantienen con la ciudad de Avellaneda, por razones laborales, estudiantiles, comerciales y de salud. En ese sentido, el SENADOR MARCÓN se reunió hoy con funcionarios de Vialidad Nacional, a la vez que también les presentó una nota con este petitorio, debidamente documentado.

Por otra parte, MARCÓN presenta en el día de hoy en la Camara de Senadores para su aprobación, un Proyecto de Comunicación pidiendo al Ejecutivo Provincial que realice los mismos trámites a nivel nacional.