Ruta 11: Scarpin pidió claridad sobre los peajes y las obras antes de la adjudicación

Tras reunirse con el responsable del Distrito 7 de Vialidad Nacional, el diputado advirtió que todavía faltan respuestas sobre el valor inicial del peaje, las obras previstas antes del cobro pleno y la ubicación de algunas estaciones, entre ellas la de Guadalupe Norte.

El diputado provincial Dionisio Scarpin se reunió con Gastón Bruno, responsable del Distrito 7 de Vialidad Nacional, para conocer el estado de la licitación del nuevo esquema de concesión por peaje de la Ruta Nacional 11, en el tramo que va desde Nelson, en Santa Fe, hasta Resistencia, Chaco.

El proceso ya cuenta con ofertas económicas y la adjudicación podría definirse en los próximos dos meses. En ese marco, Scarpin advirtió que todavía faltan precisiones sobre el valor inicial del peaje, las obras previstas antes del cobro pleno y los criterios que se tendrán en cuenta para elegir a la empresa concesionaria.

“Si va a haber peaje en la Ruta 11, tiene que haber obras, plazos y control. La gente necesita saber qué va a pagar, desde cuándo y qué mejoras concretas va a recibir a cambio”, señaló el legislador.

Durante el encuentro, Scarpin también pidió revisar la posible ubicación de la estación de peaje prevista en la zona de Guadalupe Norte, por el impacto que podría tener en la vida cotidiana de la comunidad. “Guadalupe Norte no puede quedar condicionada por una decisión tomada desde un escritorio. Si una ubicación afecta a una localidad, hay que revisarla. Estamos a tiempo de corregirlo”, afirmó.

El diputado recordó que, en la audiencia pública realizada en Resistencia, ya había planteado la necesidad de conocer en detalle qué obras incluía el pliego. Según señaló, el esquema contempla tareas de mantenimiento, reparación y repavimentación en algunos sectores, pero no incorpora obras de mayor escala reclamadas desde hace años por el norte santafesino.

“La Ruta 11 no puede ser un contrato de 20 años solo para cortar pasto, tapar pozos y mantener lo que ya existe. Necesitamos accesos seguros, rotondas donde hacen falta, iluminación, mejoras en las travesías urbanas y obras que reduzcan riesgos”, remarcó.

Finalmente, Scarpin adelantó que solicitaron una reunión con autoridades nacionales en Buenos Aires para obtener respuestas que no pudieron ser respondidas en Santa Fe. “Hay preguntas que dependen de definiciones nacionales. Por eso vamos a ir a Buenos Aires: queremos respuestas concretas”, indicó.

“Esta ruta no es un número en un pliego. Es el camino por donde se mueve nuestra gente, nuestra producción y buena parte del desarrollo del norte. Por eso vamos a seguir insistiendo hasta tener las respuestas que la región necesita”, concluyó.