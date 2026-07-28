Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre por robo y resistencia a la autoridad

El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y luego fue vinculado con otro hecho de robo ocurrido días atrás.

Un hombre fue aprehendido en la tarde del 27 de julio en Villa Ocampo, acusado de los delitos de robo y resistencia a la autoridad, tras un procedimiento realizado por personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando los efectivos realizaban patrullajes preventivos por calle Oscar Ahrent y observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta tipo MTB llevando un par de zapatillas en sus manos.

Según el parte policial, al advertir la presencia del móvil, el sujeto intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado e identificado en las inmediaciones. Al ser consultado sobre la procedencia del calzado, no pudo acreditar su propiedad, por lo que fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido.

Como resultado de las tareas investigativas posteriores, los uniformados establecieron que el mismo individuo también estaría involucrado en un hecho ocurrido días antes, en el que fueron sustraídos dinero en efectivo y un inflador desde una motocicleta estacionada en la vía pública, resultando damnificado un hombre mayor de edad.

La causa quedó a disposición de la Justicia, con intervención del defensor en turno.