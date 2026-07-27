Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre con elementos cuya procedencia no pudo justificar

El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial e ingresó al predio de la ex Papelera Norpapel. Quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la tarde del 26 de julio en Villa Ocampo, luego de intentar escapar de la Policía mientras transportaba diversos elementos cuya procedencia no pudo acreditar.

Según informó la Unidad Regional IX, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:10, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba patrullajes preventivos por la prolongación de avenida Independencia y la continuación de calle Alfonsina Storni.

En esas circunstancias, los efectivos observaron a un hombre que trasladaba un bolso. Al advertir la presencia policial, el sujeto aceleró el paso y emprendió la fuga, ingresando al predio de la ex Papelera Norpapel.

Tras una breve persecución, fue interceptado en las inmediaciones. De acuerdo con el parte oficial, el hombre opuso resistencia en todo momento al accionar de los uniformados.

Durante el procedimiento, los policías constataron que el involucrado transportaba dos estufas y una cuarta metálica de remolque. Al ser consultado sobre la procedencia de esos elementos, no pudo acreditar su propiedad.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la sede policial en calidad de aprehendido por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad e investigación actuada.

Del procedimiento fueron informados el fiscal y el defensor en turno, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los elementos secuestrados.