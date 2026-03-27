Para reducir el riesgo hídrico en Vera, la Provincia ultima detalles en obras claves y estratégicas

Los trabajos que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas incluyen la readecuación y la limpieza del sistema de canales pluviales, la ejecución de alcantarillas y la construcción de cruces bajo rutas para optimizar el drenaje urbano.

El Gobierno de la Provincia que conduce Maximiliano Pullaro está próximo a culminar una serie de obras hídricas con las que busca mejorar el sistema de drenaje y fortalecer la protección de Vera ante lluvias intensas.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que los esfuerzos provinciales para el desarrollo de estos trabajos se dan “por pedido expreso del gobernador Pullaro y en el marco de las acciones orientadas a la mitigación de la vulnerabilidad hídrica derivada de las fuertes lluvias que sufrieron 9 localidades, tanto del sur como del norte provincial, en mayo y septiembre pasados”.

En el caso de la ciudad de Vera, “con una inversión de 700 millones de pesos, los trabajos a cargo de la Secretaría de Recursos Hídrico incluyeron la readecuación y limpieza del sistema de canales pluviales, la ejecución de alcantarillas y la construcción de cruces bajo rutas para optimizar el drenaje urbano”, explicó el ministro Enrico.



Dentro del conjunto de obras destinadas a mitigar el riesgo hídrico en la ciudad, se completaron tareas de limpieza y readecuación de cunetas sobre la Ruta Provincial Nº 36, la Ruta Nacional Nº 11 y la antigua traza de la Ruta 11. Además, se realizaron trabajos en los canales de desagüe norte y noreste, que conducen los excedentes pluviales del casco urbano hacia la cuenca de los arroyos El Tigre y El Toba.

Paralelamente, la Provincia finalizó la limpieza de 8 kilómetros del colector Nº 13 y ejecutó cinco alcantarillas tipo túnel liner bajo las rutas provinciales Nº 98 y la Ruta Nacional Nº 11, obras que permiten mejorar la conducción del agua y optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje.

Actualmente, resta completar la ejecución de una alcantarilla modular de cruce sobre la Ruta Provincial Nº 3 y una alcantarilla de acceso en la cuneta de la Ruta Provincial Nº 36, para finalizar el esquema de mejoras proyectado para la ciudad.

Mejor preparados

Sobre el estado de avance de los trabajos, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, dijo que “luego de los 420 milímetros de lluvia registrados en mayo del año pasado, priorizamos optimizar los escurrimientos del casco urbano. Con las intervenciones en 26 kilómetros de canales y la ejecución de nuevas alcantarillas, logramos acelerar el drenaje y mejorar la protección de los vecinos”.

Por su parte, Paula Mitre, intendenta de la ciudad de Vera expresó que “nos llena de alegría comunicar a los verenses que, luego de muchas gestiones, estamos avanzando en obras históricas para la ciudad. Representan un hito en infraestructura pluvial, que garantizan una mejora sustancial en el escurrimiento del agua y en la calidad de vida de nuestros vecinos’’.