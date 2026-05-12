Tercera Vía Reconquista-Avellaneda: el gobierno de Pullaro comenzó el pilotaje para construir el nuevo puente sobre Arroyo El Rey

Esta semana comenzó la construcción de los 32 pilotes que sostendrán el nuevo puente de más de 200 metros para unir ambas ciudades. “Esta es otra obra emblemática para el norte que lleva adelante el Gobierno Provincial. Será histórica para las comunidades de Avellaneda y Reconquista, hace muchos años esperaban lograr esta tercera conexión y quien hará posible este proyecto es el gobernador Maximiliano Pullaro, quien escuchó y tomó en serio este pedido de ambas ciudades”, remarcó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

En lo que representa otra inversión histórica para el desarrollo en infraestructura del departamento General Obligado, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa la construcción de la tercera vía entre Reconquista y Avellaneda con cuatro frentes de trabajo activos y simultáneos.



En una nueva recorrida por el norte provincial, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, visitó la obra e informó que “este miércoles comenzó la construcción del primero de los 32 pilotes del nuevo puente de más de 200 metros que conectará Avellaneda y Reconquista”.



Los trabajos de excavación arrancaron desde la cabecera de Avellaneda y se extenderán hasta completar las 8 pilas de 4 pilotes cada una, con un metro de diámetro por unidad y una profundidad de excavación de aproximadamente 20 metros.



“Es un comienzo similar al del nuevo Puente Carretero, a los puentes entre Moussy y La Sarita, al Pindó o a los puentes de la Ruta Provincial N° 4: primero vamos hacia abajo, hay que hacer los pilotes, y no es lo más visible pero es una parte importantísima en la construcción de la infraestructura”, describió Enrico.



Por su parte, el administrador general de Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, repasó el estado general de la obra y precisó los cuatro frentes activos en simultáneo: el pilotaje del puente, trabajos de pavimento, ejecución de alcantarillas y movimiento de suelo. En Calle 2 avanzan las obras de alcantarillado y desagües pluviales, mientras que en calles 14 y 25 se ejecutan trabajos de suelo en preparación para el hormigonado.



“En los próximos meses esperamos sumar más frentes de trabajo al puente y a los trabajos de suelo y capas especiales. Esto refleja el compromiso del gobernador Pullaro con la obra vial urbana más importante del departamento General Obligado”, destacó Seghezzo.



En cuanto al cronograma, el funcionario de Vialidad estimó que si las condiciones climáticas acompañan, los pilotes podrían estar terminados hacia junio. Una vez completada la cimentación, la obra avanzará hacia las columnas, cabezales y la superestructura del puente, que con sus más de 200 metros será la estructura central de la Tercera Vía.



El proyecto completo para la construcción de la tercera vía contempla 2.600 metros de calzada de hormigón, dos rotondas y el cruce sobre el arroyo El Rey, con una inversión santafesina que supera los 17.000 millones de pesos. La obra está a cargo de la firma Rovial S.A.