Villa Ocampo: La Municipalidad brinda el servicio gratuito de certificación de firmas y documentos

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentra disponible el servicio gratuito de certificación de firmas y autenticidad de documentos, una herramienta destinada a facilitar trámites administrativos y acompañar a instituciones en su regularización.

Este servicio está orientado principalmente a la constitución y regularización de asociaciones civiles sin fines de lucro ante el Registro Público (RPJEC), permitiendo avanzar en gestiones formales de manera accesible y sin costo.

El trámite puede ser realizado por personas que integren asociaciones civiles, así como también en casos vinculados a personería jurídica, empresas, contratos y gestiones relacionadas con áreas como Igualdad y Desarrollo Humano.

La entrega y retiro de documentación se realiza todos los martes, de 07:30 a 12:00 horas, en la Secretaría de Gobierno.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de este servicio que busca acompañar y fortalecer el desarrollo institucional de la comunidad, facilitando el acceso a herramientas administrativas clave.