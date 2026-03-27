Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

SEMANA SANTA EN LAS TOSCAS

MIÉRCOLES SANTO

Misa Crismal en la catedral de Reconquista a las 20.00 horas. En el Templo no habrá Misa.

JUEVES SANTO

Cena del Señor con lavatorio de pies a las 20.00 horas. Luego procesión y Adoración.

VIERNES SANTO

Adoración de la Cruz a las 15.00 horas.

Vía Crucis a las 18.00 horas.

SÁBADO SANTO

Soledad de María a las 7.00 horas.

Vigilia Pascual a las 20.00 horas. Se invita a la comunidad para que a la gran Solemnidad de la Vigilia Pascual vengan con remera o camisa blanca de ser posible.

Se bendecirá agua y velas.

DOMINGO DE PASCUA

Misas a las 10.00 y 20.00 horas.

BENEFICIO PARROQUIAL

Iniciamos la venta de tallarines a entregarse el día 24 de abril. El objetivo es reunir dinero para la iluminación y ventilación de los salones parroquiales que son de uso compartido. Como así también la compra de sillas nuevas para los mismos.

Quienes quieran comprar pueden hacerlo mediante los referentes grupales o en Secretaría Parroquial.

COLECTA CUARESMAL DEL 1%

Recordamos que durante todo el mes habrá una urna en Secretaría parroquial y a la salida del Templo los fines de semana también podrán dejar su aporte.

HORA SANTA VOCACIONAL

Este jueves no habrá Hora Santa debido a que es Jueves Santo.

BECAS DEL SEMINARIO

Recibimos los bonos para la campaña de apoyo a la formación sacerdotal. Acercarse a la Secretaría para inscribirse y colaborar con el Seminario Interdiocesano La Encarnación.

ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE EL RABÓN

El día martes 31 habrá una Misa en dicha localidad a las 20.00 horas para celebrar el aniversario número 80. En Las Toscas no se suspende la Misa.



Se deja a continuación información de otras localidades de la zona: