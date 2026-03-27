Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

SEMANA SANTA EN LAS TOSCAS
MIÉRCOLES SANTO
Misa Crismal en la catedral de Reconquista a las 20.00 horas. En el Templo no habrá Misa.
JUEVES SANTO
Cena del Señor con lavatorio de pies a las 20.00 horas. Luego procesión y Adoración.
VIERNES SANTO
Adoración de la Cruz a las 15.00 horas.
Vía Crucis a las 18.00 horas.
SÁBADO SANTO
Soledad de María a las 7.00 horas.
Vigilia Pascual a las 20.00 horas. Se invita a la comunidad para que a la gran Solemnidad de la Vigilia Pascual vengan con remera o camisa blanca de ser posible.
Se bendecirá agua y velas.
DOMINGO DE PASCUA
Misas a las 10.00 y 20.00 horas.
BENEFICIO PARROQUIAL
Iniciamos la venta de tallarines a entregarse el día 24 de abril. El objetivo es reunir dinero para la iluminación y ventilación de los salones parroquiales que son de uso compartido. Como así también la compra de sillas nuevas para los mismos.
Quienes quieran comprar pueden hacerlo mediante los referentes grupales o en Secretaría Parroquial.
COLECTA CUARESMAL DEL 1%
Recordamos que durante todo el mes habrá una urna en Secretaría parroquial y a la salida del Templo los fines de semana también podrán dejar su aporte.
HORA SANTA VOCACIONAL
Este jueves no habrá Hora Santa debido a que es Jueves Santo.
BECAS DEL SEMINARIO
Recibimos los bonos para la campaña de apoyo a la formación sacerdotal. Acercarse a la Secretaría para inscribirse y colaborar con el Seminario Interdiocesano La Encarnación.
ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE EL RABÓN
El día martes 31 habrá una Misa en dicha localidad a las 20.00 horas para celebrar el aniversario número 80. En Las Toscas no se suspende la Misa.
Se deja a continuación información de otras localidades de la zona: