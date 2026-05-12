Tacuarendí: Ejecutarán obras

Junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, llevaron adelante la firma del convenio para la ejecución de la alcantarilla sobre el Canal “La Julia” y calle 13, conocido por esta comunidad como el puente “Los Monos”.

«Esta obra, que será ejecutada a través de la Secretaría de Asuntos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, representa una intervención fundamental para nuestra localidad, tanto por su importancia vial como hídrica», expresó la presidenta comunal, Lorena Cardozo.

El Canal “La Julia” constituye uno de los principales puntos de escurrimiento y desagüe pluvial de la zona, recibiendo un importante caudal de agua durante eventos de precipitaciones intensas. Por ello, esta nueva alcantarilla permitirá optimizar el drenaje, mejorar la capacidad de evacuación hídrica y brindar mayor seguridad y transitabilidad a vecinos y productores que utilizan diariamente este acceso al cementerio comunal y al sector rural del pueblo.

«Seguimos gestionando obras prioritarias para Tacuarendí, con el compromiso de continuar impulsando infraestructura que acompañe el crecimiento y el desarrollo de toda nuestra comunidad», finalizó diciendo.