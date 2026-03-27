Las Toscas: Aprehendido por intentar sustraer leña de una curtiembre

Un joven mayor de edad fue aprehendido en la mañana del 26 de marzo de 2026 en la ciudad de Las Toscas, en el marco de una causa por hurto calificado en grado de tentativa.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.10 horas, cuando personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX fue comisionado a la intersección de calle 20 y calle 1, tras un llamado del portero de la curtiembre Arlei, quien advirtió la presencia de un masculino sustrayendo leña del predio.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a una persona transportando leña, por lo que procedieron a su identificación, constatando que se trataba de un joven mayor de edad. Al ser consultado sobre la procedencia de los elementos, no pudo justificarla.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y al secuestro de 18 trozos de leña, quedando el involucrado a disposición de la justicia competente.