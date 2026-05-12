Villa Ocampo: Un hombre fue aprehendido con elementos de dudosa procedencia

El sujeto intentó ocultarse al advertir la presencia policial durante un patrullaje preventivo.

En la tarde del 11 de mayo de 2026, alrededor de las 15:55 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo realizó un procedimiento en la intersección de calles Fray Luis Beltrán y Alfonsina Storni.

Mientras efectuaban patrullajes preventivos, los efectivos observaron a un hombre que circulaba en una bicicleta gris rodado 28 transportando una reposera. Al notar la presencia policial, el sujeto descendió rápidamente del rodado, lo arrojó a una cuneta e intentó ocultarse detrás de una camioneta estacionada.

Tras ser interceptado, el individuo manifestó ser vecino de la ciudad, aunque no pudo acreditar la propiedad ni de la bicicleta ni de la silleta que llevaba consigo.

Ante esta situación, fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por investigación actuada.

Se dio intervención al fiscal en turno, que continuará con las actuaciones correspondientes.